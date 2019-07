Bebé Matilde já saiu dos cuidados intensivos

Matilde, a bebé com atrofia muscular espinal que precisa de dois milhões de euros para um medicamento que a pode salvar, já saiu dos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. No entanto, os pais da criança dizem não ter sido contactados para terem acesso ao medicamento: “Temos estado a acompanhar as notícias, mas ainda ninguém falou connosco não sabemos de nada”.

Numa publicação feita esta tarde na página oficial da campanha no Facebook, confirma-se que Matilde está “a recuperar bem”: “Passei bem a noite. A mamã hoje deu-me banhinho e portei me lindamente, não fiquei aflita sem o suporte respiratório”. E reitera-se que o dinheiro que não for utilizado para o tratamento desta bebé será entregue a famílias de outras ccrianças com o mesmo problema de saúde: “Reforçamos que todo o dinheiro doado e que não for utilizado para o tratamento da Matilde, será doado às famílias com outras Matildes“.

O caso que comoveu os portugueses já está a ser notícia no estrangeiro. O El Mundo noticiou esta terça-feira que “Portugal se mobilizou para pagar o medicamento mais caro do mundo a um bebé”: “A família de Matilde, uma bebé de dois meses, mobilizou Portugal para conseguir dois milhões de euros para pagar o que é conhecido como o remédio mais caro do mundo para tratar a atrofia muscular de que sofre”, escreve o jornal espanhol.

