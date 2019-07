Da Marvel à Comporta com mil ideias para começar bem o dia

Breakfast: The Cookbook

É de manhã que se começa o dia, se bem que qualquer hora vai ser boa desculpa para um pequeno-almoço destes. Aquela que é conhecida como a mais importante refeição ganha uma dimensão ainda mais saborosa, com o cunho de Emily Elyse Miller, uma verdadeira autoridade nesta etapa da jornada. A mentora do The Breakfast Club reúne centenas de receitas oriundas dos quatro cantos do mundo para reproduzir em casa, todas elas bastante acessíveis e acompanhadas das necessárias notas para saírem do papel, e ainda de um certo contexto cultural. De um estufado de favas egípcio aos rolinhos escoceses, passando ainda por chilaquiles do México, há muitas outras propostas para provar nesta edição da Phaidon (28euros).

Herman Miller: A Way of Living

Foi a partir de Michigan, EUA, e ao longo de mais de 100 anos que a empresa Herman Miller desempenhou um papel determinante na evolução do design moderno e contemporâneo. Talvez o nome ganhe novo fôlego se pensar em equipamento de escritório ergonómico, uma das suas criações mais populares, como é o caso da cadeira Aeron, desenhada em 1992, e com um lugar garantido na coleção permanente do MoMa. Os clássicos intemporais ajudaram a moldar uma cultura que deixou a sua marca neste universo e é em dez capítulos que são compilados alguns dos momentos-chave na sua trajetória. Milhares de ilustrações revêm a história nunca contada de Herman Miller: A Way of Living (62 euros), um documento imprescindível para quem adora design.

The Stan Lee Story

Voou em apenas uma semana quando viu a luz do dia, em modalidade edição de colecionador, e surge agora numa versão ilimitada XXL para poder chegar a todos os fãs. O recheio é um registo sem paralelo da vida e tempo de Stan Lee, o padrinho dos comics, o mago da Marvel, aqui revelado ao longo de 624 páginas. A edição com selo da Taschen é da responsabilidade de Roy Thomas, que permite o acesso ao universo mais restrito de Lee, bem como a fotos nunca vistas, trabalhos originais e tiras raras deste super-herói dos super-heróis. Está à distância de um clique e de 150 euros.

Comporta Bliss

Há quem a compare à Saint-Tropez de Bardot nos idos de 50 e se quiser culpar alguém pela associação, fale com a Assouline, que edita Comporta Bliss (85 euros), ainda que duvidemos que este destino de sonho possa ter paralelo. A verdade é que o azul do mar, a aura boho e os finos areais a perder de vista seduziram nomes como Jacques Grange, Farida Khelfa, François Dumas, Christian Louboutin ou Madonna, a mais mediática da parada de estrelas que se perdeu de amores por este recanto no litoral alentejano. A beleza e a simplicidade da região estão fora de portas mas também nos edifícios e interiores, trabalhados por arquitetos e designers, cujo cunho imprimido à zona se reflete nestas páginas onde desde logo sobressai o típico cobalto.

Gisele

O volume para colecionadores assinada pela própria top model nem teve tempo de aquecer no site da editora, apesar de o seu valor atingir os 1500 euros. Mas entretanto os comuns mortais podem contar com uma versão bem mais acessível, por 60 euros, e com uma Gisele Bündchen, o nome que aqui nos traz, não menos poderosa e a sambar na cara de tudo e todos. O imponente álbum junta mais de 300 fotografias da top model e assinala os seus 20 anos na indústria da moda, das suas origens humildes aos flashes e poses carregadas de glamour para campanhas de todo o mundo e pela lente dos mais conceituados nomes. Do lendário nu para Irving Penn, escolhido para a capa de Gisele, a Steven Meisel, Mario Testino, Peter Lindbergh, David LaChapelle, Juergen Teller, Inez & Vinoodh, Mert Alas & Marcus Piggott e Corinne Day.

“Novo em Folha” é uma rubrica que sugere edições recentes de coffe table books para folhear e decorar

Continuar a ler