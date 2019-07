É oficial. Atlético de Madrid dá as boas-vindas a João Félix com um vídeo

A informação já era conhecida, mas esta quarta-feira tornou-se mesmo oficial: João Félix, ou “puro talento”, como o Atlético de Madrid o descreveu, é oficialmente reforço do clube da capital espanhola. Os colchoneros pagam a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros pelo avançado de 19 anos da formação do Benfica. O Benfica também confirmou o negócio à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Club Atlético de Madrid, SAD para a transferência a título definitivo dos direitos desportivos do jogador João Félix Sequeira pelo montante de € 126.000.000 (cento e vinte seis milhões de euros)”, informou o Benfica à CMVM.

Os encarnados explicam no comunicado que o clube espanhol paga a pronto 30 milhões de euros. O Atlético fica ainda encarregue de pagar o mecanismo de solidariedade a outros clubes — onde se inclui o FC Porto.

João Félix torna-se assim o quarto jogador mais caro de sempre e o mais caro em Portugal. O avançado de 19 anos fez parte da formação do FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, e chegou ao Benfica em 2015/2016, para a equipa de juvenis. Esta temporada, Félix estreou-se pela equipa principal dos encarnados, ao serviço da qual fez 43 encontros e marcou 20 golos, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.

O Atlético de Madrid deu as boas-vindas ao jogador com um vídeo publicado no Twitter, onde João Félix surge a visita o Museu do Prado que “há 200 anos alberga nas suas paredes amostras de enorme talento”.

O Benfica também publicou um vídeo, mas desta feita para se despedir do avançado, com os seus melhores momentos com a camisola das águias.

