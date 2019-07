Facebook, WhatsApp e Instagram estão com problemas em todo o mundo

Artigo em atualização

Só na última hora, o site “DownDetector”, onde é possível reportar os erros que estão a afetar vários sites no mundo, registou quase 8.000 casos de mal funcionamento do Facebook — e o número continuar a subir. O problema está a afetar milhares de utilizadores de todo o mundo, com especial incidência no Reino Unido. Mas este não é caso único: o WhatsApp e o Instagram também estão com problemas.

Os utilizadores queixam-se que não conseguem visualizar ficheiros e certos posts no Facebook. No WhatsApp os ficheiros de voz, vídeo e imagem não estão a carregar. No Instagram o problema é semelhante e as fotografias também não carregam.

Utilizadores da Europa, Estados Unidos, América do Sul e Japão estão entre os mais afetados, segundo o The Independent.

Problemas não são caso único

Não é a primeira vez que este tipo de problemas acontece. Em março, uma falha semelhante afetou as três redes sociais. Na altura, os utilizadores não conseguiram enviar anexos no Messenger nem fazer publicações. O Instagram e o WhatsApp também registaram falhas. O Facebook afirmou que não se tratava de um ataque informático. A falha demorou quase 24 horas a ser resolvida. A empresa culpou uma “mudança na configuração de um servidor” e pediu desculpa aos utilizadores.

Estamos cientes de que as pessoas estão a ter alguns problemas ao aceder às aplicações da família Facebook. Estamos a trabalhar para resolver o problema o mais depressa possível”, explicou a rede social, na altura, ao Observador.

Em abril, as mesmas redes sociais estiveram em baixo durante duas horas. Dessa vez, a empresa não explicou a causa das falhas.

Continuar a ler