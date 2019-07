Itália. Vulcão entra em erupção na ilha Stromboli e mata uma pessoa

Uma pessoa morreu esta quarta-feira na ilha italiana de Stromboli depois de um vulcão ter entrado em erupção de forma inesperada. Uma forte explosão libertou magma e envolveu a ilha em cinzas. Uma outra pessoa ficou ferida com gravidade, avança a Reuters.

A vítima, provavelmente um turista, terá morrido depois de ser atingido por pedras enquanto caminhava junto ao vulcão no momento da erupção. A explosão deu ainda origem a incêndios na costa oeste da pequena ilha do Mediterrâneo, que fica no norte da Sicília.

