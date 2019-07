Já há horários do NOS Alive: Ornatos Violeta às 20h45, Vampire Weekend às 23h e Variações todas as noites

Ornatos Violeta às 20h45 no primeiro dia (quinta-feira, 11 de julho), Vampire Weekend às 23h no segundo dia (sexta-feira, 12 de julho) e Bon Iver às 21h20, The Smashing Pumpkins às 23h30 e Thom Yoke à meia-noite do terceiro dia (sábado, 13) são algumas das novidades dos horários de concertos da próxima edição do festival Alive, acabados de revelar na íntegra pela Blitz.

A publicação digital, antigo jornal (primeiro) e antiga revista mensal em papel (depois), avança ainda que em todas as noites do NOS Alive haverá, no palco EDP Fado Café, um concerto do grupo Variações, formado para o filme de homenagem ao músico e cantor português que deixou êxitos como “Sempre Ausente” e “Canção de Engate”.

O grupo que interpreta os temas de Variações é formado pelo protagonista do filme de João Maia, o ator Sérgio Praia (que interpreta, claro, o cantor), e ainda por Vasco Duarte, David Santos (Noiserv) e Duarte Cabaça. A direção musical será assegurada por Armando Teixeira, também responsável pela banda sonora do filme, informa a Blitz. “Variações” chegará às salas de cinema nacionais em agosto.

Eis os horários completos:

11 de julho

Palco NOS

The Cure – 00h10

Mogwai – 22h30

Ornatos Violeta – 20h45

Weezer – 19h20

Linda Martini – 18h00

Palco Sagres

Hot Chip – 03h00

Robyn – 01h20

Loyle Carner – 23h20

Jorja Smith – 21h50

Xavier Rudd – 20h15

Sharon Van Etten – 18h50

Honne – 17h40

Y.Azz x B-Mywingz – 17h00

Palco NOS Clubbing

Maribou State – 02h40

Stereossauro – 01h15

Emicida – 22h50

Kojey Radical – 21h10

Samm Henshaw – 19h45

Jaguar Jaguar – 18h20

Funkamente – 17h00

Palco EDP Fado Café

Variações – 23h00

Camané – 22h00 e 20h

Tiago Nacarato – 18h40 e 17h30

Coreto by Arruada

Vaarwell – 22h50

Solar Corona – 21h15

Ricardo Toscano – 19h50

Sunflowers – 18h30

Jasmim – 17h20

Palco Comédia

Fernando Rocha – 23h25

Carlos Coutinho Vilhena – 22h00

Jel – 20h10

Miguel 7 Estacas – 18h50

Roda Bota Fora – 17h35

Joana Ramos – 17h00

Pórtico

Ivo – 20h00

The Rockets – 18h45 e 17h30

Nassurra – 16h15 e 15h00

12 de julho

Palco NOS

Gossip – 01h00

Vampire Weekend – 23h00

Greta Van Fleet – 21h20

Primal Scream – 19h50

Perry Farrell – 18h15

Izal – 17h00

Palco Sagres

Cut Copy – 02h40

Deejay Kamala – 01h25

Grace Jones – 00h00

Tash Sultana – 21h45

Johnny Marr – 20h15

Ry X – 18h55

Pip Blom – 17h45

Etc – 17h00

Palco NOS Clubbing

Delaporte – 03h00

Saint Jhn – 01h30

DJ Dadda & Convidados – 00h00

Dillaz – 22h30

Plutonio – 21h10

Carla Prata – 20h05

Trace Nova – 19h10

Lé Vie – 17h50

Nubai Soundsystem – 17h00

Palco EDP Fado Café

Variações – 00h00

Cristina Branco – 22h20 e 20h40

Francisco Salvação Barreto – 19h00 e 17h30

Coreto by Arruada

Sreya – 23h15

Chong Kwong – 21h15

Marinho – 19h45

Secret Show – 18h30

Bia Maria – 17h25

Palco Comédia

Eduardo Madeira & Manuel Marques – 00h20

Andrew Lawrence – 22h15

Diogo Faro – 20h45

Ana Garcia Martins (Pipoca Mais Doce) – 19h15

Roda Bota Fora – 17h45

Guardanapo – 17h00

Pórtico

A-Gold – 20h00

Dynamite – 18h45 e 17h30

The Djabalis – 16h15 e 15h00

13 de julho

Palco NOS

The Chemical Brothers – 01h30

The Smashing Pumpkins – 23h30

Bon Iver – 21h20

Tom Walker – 19h50

Vetusta Morla – 18h25

The Gift – 17h00

Palco Sagres

The Blaze – 02h30

Thom Yorke – 00h00

Marina – 22h15

Idles – 20h30

Gavin James – 19h00

Rolling Blackouts Coastal Fever – 17h45

Beluga – 17h00

Palco NOS Clubbing

Trikk – 02h40

George Fitzgerald (live) – 00h30

Bob Moses (club set) – 22h50

Tourist – 20h10

Golden Features – 18h50

Nova Materia – 17h40

Soho Soho – 17h00

Palco EDP Fado Café

Variações – 00h30

Fábia Rebordão – 22h50 e 20h40

Márcia – 19h10 e 17h30

Coreto Portugal The Summer (curadoria Portugal, The Man)

Chil`è – 23h15

Nelsonn – 21h40

Maria Rui – 20h00

Guga Bruno – 18h35

Brady O’Keefe – 17h25

Palco Comédia

Ena Pá 2000 – 01h00

Nilton – 22h40

Hugo Sousa – 20h40

Carlos Vidal – 19h20

Catarina Matos – 17h55

Ricardo Cardoso – 17h25

Pórtico

Bunny O’Williams – 20h00

XPTO – 18h45 e 17h30

Road 31 – 16h15 e 15h00

