Manchester City paga cláusula de rescisão de Rodri ao Atlético Madrid

Os ingleses do Manchester City pagaram o valor da cláusula de rescisão do futebolista espanhol Rodri Hernández ao Atlético de Madrid, anunciou o clube da primeira divisão espanhola.

Em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, os ‘colchoneros’ dão conta de que o agente do jogador e representantes do clube de Manchester apareceram hoje na sede da Liga para pagar a verba, fixada em 70 milhões de euros, de acordo com a comunicação social espanhola.

O Atlético de Madrid refere ainda que o Manchester City depositou o respetivo montante em nome médio, de 23 anos, que tinha contrato com os espanhóis até 2023.

