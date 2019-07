Ministro português saúda novo Governo da Guiné-Bissau

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva, saudou esta quarta-feira o novo Governo da Guiné-Bissau, através de uma mensagem divulgada na rede social Twitter.

“Saudamos o novo Governo da Guiné-Bissau, ao qual desejamos os maiores êxitos, a benefício do bem-estar do seu povo”, escreveu-se na mensagem divulgada na conta oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta rede social.

O Presidente guineense, que completou cinco anos de mandato a 23 de junho, nomeou esta quarta-feira o novo Governo e o Procurador-Geral da República, depois de a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) ter dado no sábado, durante a sua cimeira de chefes de Estado e de Governo, o dia de hoje como data limite para ambas as nomeações.

A crise política continuava na Guiné-Bissau depois de José Mário Vaz ter recusado por duas vezes nomear para o cargo de primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, partido mais votado nas eleições de 10 de março.

O vencedor das eleições acabou por indicar Aristides Gomes, nome aceite pelo Presidente, que, no entanto, não nomeou o Governo indicado pelo novo primeiro-ministro até ao dia 23 de junho, violando assim um anterior prazo estipulado pela CEDEAO para o fazer.

