Parlamento Europeu escolhe novo presidente. Tajani avisa: “Parlamento é livre e autónomo”

Artigo em atualização ao longo desta quarta-feira

Os líderes europeus chegaram a acordo sobre os cargos de topo da União Europeia na terça-feira ao final da tarde, mas não fecharam um nome final para a presidência do Parlamento. De Bruxelas, dos líderes europeus, vinha a indicação informal de que o favorito era o búlgaro Sergei Stanishev, mas o nome caiu durante a reunião dos socialistas — que está longe de ter sido pacífica e o candidato apresentado foi outro: o italiano David-Maria Sassoli. Há mais três candidatos (Ska Keller, dos Verdes; Sira Rego, do GUE / NGL e Jan Zahradil, da ECR), mas o favorito é o socialista, uma vez que faz parte do acordo fechado ontem em Bruxelas pelos líderes europeus. Silva Pereira está à espreita para ser vice-presidente numa das quatro vice-presidências que serão atribuídas aos S&D.

O presidente cessante António Tajani avisou na abertura da sessão, em Estrasburgo, que o Parlamento Europeu não aceita indicações de fora, já que este é um Parlamento “livre e autónomo”.

A primeira ronda da votação decorre esta quarta-feira de manhã, numa votação que pode ir até quatro rondas. É pouco provável que a eleição seja feita à primeira ronda e os mais céticos não dão como garantido — devido às dissidências de descontentes — que a grande coligação entre socialistas, PPE e liberais consegue garantir a eleição de Sassoli. Isto porque o voto é secreto. Já a contagem dos votos será feita por oito escrutinadores escolhidos à sorte e que foram ontem anunciado na curta sessão plenária.

Antes de se proceder à eleição, cada candidato poderá fazer uma breve declaração de cinco minutos. Para ser eleito, um candidato tem de obter a maioria absoluta dos votos expressos , ou seja, pelo menos 50% mais um. Os votos brancos ou nulos não são tidos em conta para calcular a maioria necessária.

Se nenhum candidato for eleito no primeiro escrutínio, podem ser propostos para uma segunda volta os mesmos candidatos ou outros, nas mesmas condições. Ou seja: podem surgir novos nomes durante o dia. O mesmo acontecerá numa terceira ronda. A partir daí, o sistema muda. Se nenhum dos candidatos for eleito, só poderão candidatar-se à quarta volta os dois candidatos que na terceira volta tenham obtido maior número de votos, sendo eleito o candidato que obtiver maior número de votos. Após o presidente ser eleito, irá presidir ao momento da eleição dos vice-presidentes.

Depois de assumir funções, o novo presidente do PE presidirá à eleição dos 14 vice-presidentes. As candidaturas seguem as mesmas regras que as aplicáveis à presidência do PE. A eleição dos questores está agendada para quinta-feira. O eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira terá sido indicado na reunião da bancada dos S&D na terça-feira à noite como um dos quatro candidatos socialistas às vice-presidências do Parlamento Europeu.

Texto de Rui Pedro Antunes (em Estrasburgo).

