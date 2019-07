Português detido em Tóquio com 69 cápsulas de droga que tinha ingerido

Um português foi detido na segunda-feira no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, Japão, por tentar contrabandear estimulantes que tinha ingerido, noticiou a agência de notícias nipónica Kyodo esta quarta-feira, que cita uma fonte policial.

A polícia divulgou que foram recuperados 673 gramas de estimulantes do corpo do português. A droga encontrada possui um valor de mercado estimado em 40 milhões de ienes (328 mil euros), segundo as autoridades, e estava contida em 69 cápsulas.

O homem de 42 anos viajava de Frankfurt para Tóquio e remeteu-se ao silêncio, segundo a polícia.

As forças de segurança explicaram que foi obtido um mandado para recuperar as cápsulas depois de o português ter-se recusado a ser alvo de uma inspeção alfandegária em Haneda.

Este acabou por ser submetido a uma TAC (Tomografia Axial Computadorizada) num hospital, que detetou os invólucros, e as cápsulas foram recuperadas nos dias seguintes.

