Um dos príncipes herdeiros dos Emirados Árabes Unidos encontrado morto no Reino Unido

Um príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, Khalid Al Qasimi, de 39 anos, foi encontrado morto em Londres, onde trabalhava como estilista de moda, confirmou esta quarta-feira a polícia britânica que não adiantou mais detalhes sobre as circunstâncias da morte.

Khalid Al Qasimi, o segundo filho do xeque Mohammed Al Qasimi, trabalhava como criador de moda e o seu corpo foi encontrado sem vida na segunda-feira, quando os serviços de emergência foram chamados à morada do apartamento, no bairro de Knightsbridge.

A polícia metropolitana de Londres está agora a investigar as causas da morte, depois de a autópsia, realizada na terça-feira, não ter sido conclusiva.

O estilista fundou a sua marca de moda em 2016, com o nome de Qasimi, e apresentou, com sucesso, as suas coleções em desfiles nas Semanas da Moda de Londres e Paris. Os Emirados Árabes Unidos decretaram três dias de luto, com as bandeiras a meia haste, em memória do príncipe xeque Khalid bin Sultan Al Qasimi.

Esta não é, no entanto, um caso novo para a família dos Emirados Árabes Unidos. Em 1999, também o irmão deste príncipe herdeiro foi encontrado morto em 1999 na sua residência familiar em Londres, onde vivia desde 0s 24 anos. Neste caso, Sheikh Mohamed bin Sultan Al Qasimi sofreu uma overdose de heroína.

O príncipe herdeiro mudou-se para o Reino Unido quando tinha nove anos e, depois dos estudos na cidade de Tonbridge, frequentou a University College de Londres. Continuou o seu percurso em arquitetura e moda na universidade de artes Saint Martins Central. Há três semanas, Khalid Al Qasimi apresentou a sua nova coleção primavera-verão.

Khalid era elogiado pela sua exploração tenaz mas sensível de assuntos sócio-políticos, particularmente aqueles relacionados com o Médio Oriente e a sua relação por vezes tensa com o Oeste, um assunto muito próximo ao seu coração. O seu objetivo era criar um “mundo de produtos lindamente manufaturados infundidos com ressonâncias culturais, políticas e sociais para informar e inspirar”, lê-se no comunicado publicado na página do Instagram da marca do estilista.

Um amigo deste príncipe herdeiro disse à BBC que Khalid era um jovem “muito talentoso e incrivelmente inteligente”, que se destacava pela sua “enorme paixão pelos direitos humanos”. “Amava a vida, era muito aberto e amável e não lhe importava muito o ego”.

Continuar a ler