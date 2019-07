Quadro de Velázquez leiloado por 2,8 milhões de euros

O quadro “Amante do Vaticano”, da autoria do pintor espanhol Diego Velázquez, que esteve durante quase três séculos em paradeiro desconhecido, foi esta quarta-feira vendido por 2,495 milhões de libras (cerca de 2,8 milhões de euros), anunciou a leiloeira britânica Sotheby’s.

A tela, que retrata Olimpia Maidalchini, cunhada e amante do Papa Inocêncio X, estava avaliada entre os 2,2 e os 3,3 milhões de euros, tendo sido leiloada por cerca de 2,8 milhões de euros, revela a Sotheby’s, que foi responsável pelo leilão.

#AuctionUpdate Lost for nearly 300 years, Velázquez’s missing portrait of Donna Olimpia Maidalchini Pamphilj – sister-in-law, reputed lover and puppet master of Pope Innocent X – commands the saleroom, hammering down at a formidable £2,495,000. #SothebysOldMasters pic.twitter.com/UVtk1OiTAu

— Sotheby's (@Sothebys) July 3, 2019