“Seis anos maravilhosos de Dragão ao peito”. Herrera está confirmado no Atl. Madrid e já se despediu do FC Porto

O dia começou com a confirmação da ida de Felipe para o Atl. Madrid, algo que não era propriamente uma surpresa — o central brasileiro já se havia despedido dos adeptos e do FC Porto há várias semanas — mas que ainda não tinha sido oficializado. O dia prosseguiu com a notícia de que Felipe assinou por três temporadas e até já está em Madrid, pronto para fechar o contrato já esta quinta-feira. E o dia não acabou até que o Atl. Madrid confirmasse a contratação de outro jogador do FC Porto: novamente sem qualquer tipo de nuance surpreendente adjacente.

???? | Acuerdo con @HHerreramex para que se convierta en nuevo jugador rojiblanco ????⚪ ???????? El futbolista mexicano firmará mañana su contrato para las próximas 3 temporadas ???? ¡Bienvenido! ????

???? https://t.co/z8HTjOhaUx#AúpaAtleti #BienvenidoHerrera pic.twitter.com/cbnsdbqJTl — Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2019

Héctor Herrera já é oficialmente reforço do Atl. Madrid para as próximas três temporadas e deve chegar à capital espanhola ainda esta quarta-feira para assinar, em conjunto com Felipe, o contrato que o vincula ao novo clube. O até aqui capitão do FC Porto despediu-se dos dragões e dos adeptos ainda esta terça-feira, através de um vídeo onde surge com o Estádio do Dragão ao fundo e agradece “por tudo”.

“Obrigado por tudo, FC Porto. Muito obrigado, FC Porto, companheiros, staff e adeptos por estes maravilhosos seis anos de Dragão ao peito. Foi um enorme prazer fazer parte da família portista, até já!”, escreveu o jogador mexicano, que se despede de Portugal e dos dragões ao fim de seis temporadas e depois de ter conquistado um Campeonato (2017/18) e duas Supertaças Cândido de Oliveira (2013 e 2018). Com a confirmação da chegada de Herrera, Portugal e o Campeonato português tornam-se mesmo a grande fonte de reforços do Atl. Madrid, que além do mexicano e de Felipe vai ainda levar João Félix (a confirmação da transferência do ainda jogador do Benfica deve surgir até ao final da semana).

Herrera vai substituir de forma quase direta o espanhol Rodri, uma das figuras dos colchoneros na temporada passada, que esta quarta-feira foi anunciado como novo jogador do Manchester City. O clube orientado por Pep Guardiola e que tem Bernardo Silva enquanto um dos principais elementos pagou a cláusula de rescisão do médio de 23 anos, no valor de 70 milhões de euros, e garantiu Rodri para as próximas temporadas.

Continuar a ler