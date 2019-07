SUV mais potente do mundo sobe a rampa de Goodwood

De 4 a 7 de Julho, Goodwood, no Reino Unido, acolhe uma nova edição do Festival de Velocidade, evento que celebra anualmente o desporto motorizado e a cultura automobilística. Por ter um impacto mundial, este encontro para os amantes dos automóveis reúne também os principais construtores, que aí marcam presença com as novidades mais adequadas ao tema da festa: velocidade. Daí que a Jeep vá “com tudo”, levando como cartão de apresentação aquele que é “o SUV de produção em série mais potente do mundo” – o Grand Cherokee Trackhawk.

Depois de ter estabelecido o recorde de velocidade (280 km/h) de um SUV em piso de gelo, na última edição do festival “Speed Days on the Baikal Ice”, realizado na Rússia, o Jeep Grand Cherokee Trackhawk prepara-se agora para ser uma das estrelas na Subida da Rampa em Goodwood. Vai trocar o piso escorregadio pela inclinação, mas continua a contar com o motor turbo 6.2 V8 com 710 cv de potência e 868 Nm de binário.

O SUV mais rápido e mais potente de sempre na história da Jeep passa pela barreira dos 100 km/h em apenas 3,7 segundos e só pára nos 290 km/h, a velocidade máxima que atinge. Quando é chegada a altura de travar, confia num sistema Brembo que lhe permite ir de 100 km/h à imobilização total no (curto) espaço de 37 metros.

