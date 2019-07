Tyler Skaggs, o anjo com o 45 nas costas que protege agora os Angels de outra forma

Os Los Angeles Angels chegaram na noite de domingo ao Texas. A viagem tinha como objetivo três jogos contra os Texas Rangers, a contar para a liga norte-americana de basebol. À chegada ao estado dos rodeos e dos westerns, os jogadores da equipa da Califórnia saíram do avião com chapéus de cowboy — a ideia tinha sido de Tyler Skaggs, promissor lançador dos Angels e um dos elementos mais divertidos da comitiva. No dia seguinte, segunda-feira, Skaggs foi encontrado morto no quarto de hotel. A polícia não suspeita de crime, colocou de lado a hipótese de suicídio e ainda não apresenta explicações para a morte inesperada do atleta de 27 anos. O jogo entre os Angels e os Rangers, marcado para esse mesmo dia, foi adiado: mas só por 24 horas.

“O jogo em si pode ser um refúgio para os jogadores. É onde eles desligam os pensamentos e se concentram apenas no basebol. E acho que ficarem sentados num quarto de hotel não lhes ia fazer bem nenhum”, disse Brad Ausmus, treinador dos Angels, na conferência de imprensa que a equipa realizou antes da partida com os Rangers. Os segundos de silêncio que Ausmus não conseguiu evitar logo depois de dizer “quarto de hotel” e antes de concluir a frase, foram o espelho daquilo que era visível na cara de todos os jogadores presentes na comunicação à imprensa: o choque, por muita dor que estivesse a causar, era ainda muito recente e inexplicável. Os Los Angeles Angels mudaram de hotel apenas horas depois de Tyler Skaggs ser encontrado sem vida e a liga norte-americana de basebol concedeu, numa primeira fase, dois dias de repouso aos jogadores — ou seja, só teriam de entrar novamente em campo esta quarta-feira. A equipa preferiu jogar. E tornou a partida realizada apenas um dia depois da morte do lançador uma autêntica homenagem.

Depois de a camisola 45, a utilizada por Skaggs, ter sido pendurada no banco da equipa, os jogadores entraram em campo com um autocolante negro com o mesmo número a branco colado no lado esquerdo do peito. Foi respeitado um minuto de silêncio, não tocaram as habituais músicas antes do início do jogo e os Texas Rangers homenagearam aquele que era um jogador adversário ao pintar o número 45 na zona do lançador. Os Angels ganharam e dedicaram a vitória a Skaggs, como não podia deixar de ser, aproveitando o nome da equipa para atribuir ainda mais sentido à vitória. “Quase que fez sentido. Agora sabemos que temos mesmo um anjo a olhar por nós”, disse Kole Calhoun depois do jogo. A ideia foi engrossada por Billy Eppler, diretor dos Angels, que explicou que “por alguma razão que é ainda incompreensível”, o lançador vive agora “na mente e nos corações” de todos. “Ele levava alegria a todos os que estavam à volta dele. Era magnético. As pessoas eram atraídas para ele”, garantiu o dirigente.

Tyler Skaggs, que era casado há um ano e completava 28 daqui a duas semanas, entrou na liga norte-americana de basebol em 2012 com apenas 21 anos, pela mão dos Arizona Diamondbacks. Mudou-se para os Angels em 2014 e tornou-se uma das principais promessas da equipa da Califórnia. Mas foi nessa primeira fase da carreira, nos primeiros anos na alta roda do basebol dos Estados Unidos, que conheceu Patrick Corbin, o também lançador que acabaria por tornar-se o seu melhor amigo. Esta terça-feira, enquanto representava os Washington Nationals contra os Miami Marlins, Corbin usou o número 45 que era de Skaggs ao invés do 46 que costuma utilizar e fez mais: antes de lançar, debruçou-se sobre a areia e escreveu 45 com o dedo. O basebol perdeu um dos seus jogadores mais promissores; os Los Angeles Angels perderam um colega de equipa; mas Patrick Corbin perdeu o melhor amigo.

Patrick Corbin writes 45 on the mound to pay tribute to his best friend Tyler Skaggs. pic.twitter.com/tUVbZRb3mK — Cut4 (@Cut4) July 2, 2019

Continuar a ler