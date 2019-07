15 anos depois, Portugal e Grécia recriam final do Euro 2004. Veja aqui o jogo em direito

Portugal perdeu a final do Euro 2004 frente à Grécia, em Lisboa. Nunca o esqueceremos — passem os anos que passarem. Mas, esta quinta-feira, exatamente 15 anos depois, a Seleção Nacional vai ter uma oportunidade para “se redimir”. Alguns dos jogadores que disputaram essa final vão fazer uma reedição desse fatídico encontro (para nós), na Grécia. O jogo será um evento solidário e terá transmissão em direto na televisão grega.

Do lado de Portugal, Fernando Santos vai fazer de Scolari e sentar-se no banco de treinador. A equipa será constituída por Vítor Baía, Deco, Ricardo Carvalho, Fernando Couto, Pauleta e Simão. Do outro lado estarão Antonis Nikopolides, Yurka Seitaridis, Traiano Della, Thodoris Zagorakis, Aggelos Charistea e Giorgos Karagounis. Os helénicos serão comandados por Otto Rehagel, que tem hoje 80 anos e levou, na altura, a sua equipa a conquistar o Euro.

O jogo será transmitido em direto na COSMOTE TV e começa às 19h45 portuguesas. A transmissão em direito no canal de YouTube da televisão grega já começou e pode ser visualizado no link em baixo:

Dessa final, apenas dois jogadores continuam ativos. E, curiosamente, são os dois portugueses: Cristiano Ronaldo (Juventus) e José Moreira (Cova da Piedade). Ronaldo jogou os 90 minutos e Moreira foi suplente não utilizado.

