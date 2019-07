Barco com migrantes capota no Mediterrâneo, há 82 desaparecidos

Uma embarcação que transportava migrantes capotou ao largo da Tunísia, deixando 82 desaparecidos.

Foram ainda resgatadas quatro pessoas, tendo uma delas morrido já depois do salvamento.

A informação foi avançada pelo Crescente Vermelho da Tunísia, que adianta ainda que o acidente aconteceu perto da localidade de Zarzis.

De acordo com o Flavio Di Giacomo, porta-voz a Organização Internacional das Migrações, o barco em questão tinha partido de Zwara, na Líbia, na quarta-feira.

Update on #shipwreck off Tunisian coasts. #Migrants sailed a few days ago from Zwara, Libya. The 4 survivors – all sub-Saharans – were rescued yesterday. One of them died after arrival.

Migrants who went missing are probably 82. https://t.co/1WrYmd31lH

— Flavio Di Giacomo (@fladig) July 4, 2019