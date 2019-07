Inspetora da PJ: “Na varanda, havia roupa e sapatos com um cheiro a lixívia”

Diana Fialho e o marido, Iuri Mata, já se encontram na sala de audiências do Tribunal de Almada onde esta quinta-feira começou (com um atraso de mais de uma hora, devido à greve dos funcionários judiciais) o julgamento do casal acusado da morte da professora Amélia Fialho. A mulher de 59 anos terá sido assassinada por Diana, de 23 anos, e Iuri, de 27, a sua filha e genro. Respondem por um crime de homicídio qualificado e um crime de profanação de cadáver, enfrentando assim a pena máxima de 25 anos de prisão.

Assim que Diana Fialho entrou a irmã da arguida chamou por ela e acenou. “Mana”, gritou. Diana sorriu. A manifestação levou o presidente do coletivo de juízes a repreender a mulher: “A assistência tem de estar em silêncio não se pode manifestar”. Os arguidos já fizeram a identificação — a fase a que são obrigados a responder e onde dizem a morada, estado civil, idade, etc. Iúri Mata não quis prestar declarações. O advogado informou o juiz que arguido está sob efeito de medicação.

A primeira testemunha foi ouvida: é João Carraça, primo da vítima. “Fui eu que tive de tratar de todo o processo do funeral”, disse, detalhando que tinha um relacionamento pontual e distante com Amélia. João Carraça adiantou que nunca esteve em nenhum evento com Amélia e com os arguidos, nem sequer os conhecia. Ainda assim, explicou que Amélia, nos últimos oito anos, “não vivia com mais ninguém”, além de Diana e Iuri.

“Na varanda, havia roupa e sapatos com um cheiro a lixívia”, diz inspetora

A segunda testemunha é Fátima Mira, inspetora da Polícia Judiciária, do departamento de investigação criminal de Setúbal. A inspetora esteve no local onde o corpo de Amélia Fialho foi encontrado. “Tratava-se de uma pessoa adulta, de baixa estatura, que podia ser do sexo feminino”, descreve. “Na varanda, havia roupa e sapatos com um cheiro a lixívia”, disse ainda, explicando que eram sapatos do Iuri e roupa de Diana. Questionada pelo procurador, Fátima Mira explicou que “no interior da casa, notava-se um cheiro muito ativo a incenso”.

Em casa não foram encontrados elementos pessoais da vitima: mala de mão, documentos pessoais, óculos, o telemóvel. Nunca os encontrámos”, disse.

Fátima adiantou que os arguidos foram visto em imagens de videovigilância na bomba de gasolina onde compraram combustível e um isqueiro. A inspetora explicou que nas imagens, a viatura não aparece.

O que aparece [nas imagens de videovigilância] são os dois arguidos a dirigirem-se à caixa. Posteriormente, Iúri desloca-se à bomba com um garrafão de água de cinco litros e abastece. Este abastecimento foi pago com cartão. É a Diana que compra o isqueiro, sai e experimenta o isqueiro”, disse.

A inspetora explicou que os óculos da professora Amélia, a carteira (exceto os documentos) e a arma do crime, terão sido atirados para o Rio Tejo da ponte Vasco da Gama. Fátima Mira adiantou que a polícia encontrou sangue “no teto, no corrimão, numa máquina de costura” e ainda “papéis manuscritos assinados pela Diana”. A inspetora explicou que, realizados os exames, foi permitido concluir que o sangue era humano.

“Infelizmente venho informar-vos que a minha mãe desapareceu”. A publicação no Facebook — o início de um caso

O caso é de setembro do ano passado. Diana Fialho, filha adotiva de Amélia, anunciou no Facebook, numa publicação feita às 23h29, que a mãe tinha sido vista pela última vez no dia 1 de setembro, sábado, entre as 21h00 e as 22h00. “Avisou que iria sair e desde então que não temos notícias dela. O telemóvel encontra-se desligado e não há meio possível de contacto”, lia-se na publicação que viria a despoletar um dos crimes mais mediáticos de 2018.

Três dias depois, o cadáver de Amélia apareceu carbonizado, em Pegões, a cerca de 40 quilómetros da sua casa, no Montijo. De acordo com a acusação a que o Observador teve acesso, Amélia terá sido drogada com comprimidos e acabou por desmaiar em cima de um cobertor, perto da sua cama, onde a cadela dormia. Com a professora desmaiada (ou já morta), o casal terá usado um martelo para a agredir violentamente no crânio e garantir que não acordava.

Segundo o Ministério Público, Diana e o marido “embrulharam o corpo de Amélia Fialho” naquela manta da cadela e transportaram o corpo “pelo elevador até à garagem onde colocaram o corpo na bagageira da viatura Opel Astra, habitualmente utilizado pelos arguidos” e que ainda se encontra num parque de estacionamento junto à casa da professora. Com o corpo na bagageira do carro, seguiram até Pegões.

Pelo caminho, ainda no Montijo, pararam para comprar gasolina, como se vê nas imagens de videovigilância de uma bomba a que a PJ teve acesso. Abandonaram o corpo embrulhado na manta num descampado e deitaram-lhe fogo, utilizando a gasolina para acelerar o processo. “Deslocaram-se até Pegões, a um terreno agrícola junto ao quilómetro 38,5 da Estrada Nacional Nº.4, onde colocaram o corpo da vítima e, com recurso à gasolina recém adquirida, atearam fogo ao cadáver da vítima, sem mostrar qualquer respeito pelo cadáver da mãe e sogra dos arguidos”, lê-se no documento.

A Polícia Judiciária não demorou nem 48 horas a deter os suspeitos. Os alegados assassinos deixaram um rasto. Dias antes terão procurado na internet “caminhos de terra batida” na zona e pesquisaram sobre “medicamentos que provocassem na vítima um sono profundo”. O casal foi ainda filmado, por câmaras de videovigilância, na bomba de gasolina onde compraram o combustível para queimar o corpo e na ponte Vasco da Gama, a partir da qual lançaram o martelo para o rio Tejo. Em 36 horas, a PJ tinha reunido provas suficientes para deixar o casal sem opção senão confessar o que aconteceu.

A advogada da arguida, Tânia Reis, chegou a fazer um pedido de abertura de instrução — fase facultativa em que um juiz de instrução criminal decide se o processo segue para julgamento — para evitar que Diana Fialho fosse julgada. A defesa pedia a nulidade da acusação, alegando que o relatório da autópsia do corpo da vítima ainda não tinha sido anexado ao processo, “pelo que não há indícios de que os arguidos tenham praticado os factos”, lê-se no despacho de pronúncia a que o Observador teve acesso. Mas o juiz de instrução do Tribunal de Instrução Criminal do Barreiro, Carlos Delca, decidiu seguir para julgamento. Diana Fialho está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires e Iuri Mata no do Montijo.

