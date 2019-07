Fado, futebol, e “Madame X”. Como Madonna aterrou “num mundo mágico”, agora em documentário

A ponte 25 de abril, o miradouro panorâmico de Monsanto, o ambiente típico de uma tasca, pão e vinho sobre a mesa. É num mini vídeo promocional de “Madame X”, que serve de teaser do documentário de 23 minutos que será distribuído em exclusivo pela Amazon Primer, que Madonna volta ao tema Lisboa e recorda a chegada e a experiência no país da guitarra portuguesa, que se vai escutando em fundo. “Foi aqui que o meu álbum nasceu”, arranca este “O Mundo de Madame X”, sobre o universo que acompanhou a gestação do novo disco.

No formato partilhado esta quarta-feira, Madonna confessa que estava ansiosa por “sair da América” e poder “ver o mundo por outro prisma”, mas que começou por se sentir “frustrada” enquanto artista e bastante “solitária” pelo facto de não conhecer ninguém, um sentimento que partilhara já em entrevistas recentes.

“Não conhecia ninguém. Senti-me como quando cheguei a Nova Iorque com 19 anos. Sabia que tinha que encontrar a minha tribo”, é uma das deixas mais fortes da cantora, que começa por repetir o principal motivo da sua vinda para Portugal: o filho e a sua carreira no futebol. “Sou uma soccer mom“, admite pela enésima vez, insistindo que se sempre foi “uma grande fã de fado e morna” e que acabou por ser convidada para uma dessas sessões onde a música se improvisa entre vozes, instrumentos e copos de vinho.

“O que mais me surpreendeu foi este sentimento orgânico e autêntico. Aquilo é paixão, não tem nada a ver com dinheiro”, define, depois de diferentes encontros como músicos como Dino d’Santiago, “uma alma maravilhosa” e o mestre de cerimónias na capital que a apresentou “a toda a gente”. “Pensei que tinha que pegar naquilo que ouvia e baralhar aquilo tudo”, aponta Madonna, fazendo a ponte com o resultado final do seu 14ª álbum de estúdio, e consolidando os motivos da estada em solo nacional. Se o filho David a levara a fazer as malas, a epifania musical foi o verdadeiro motivo da sua passagem pelo país. “Aterrei num mundo mágico”, remata a diva da pop.

Continuar a ler