Fotogaleria. Como os Estados Unidos estão a celebrar o Dia da Independência

Os Estados Unidos da América estão de parabéns: completam esta quinta-feira 243 anos de independência. Foi a 4 de julho de 1776 que foi assinada a Declaração da Independência e o Novo Mundo separou-se do Reino Unido. E como vai celebrar o povo dos EUA este dia? O habitual: desfiles e paradas, fogo de artificio e discursos políticos um pouco por todo o país. E com especial incidência, claro está, na capital: Washington, DC.

Mas este ano há uma novidade. O Presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu levar a cabo a sua própria celebração do 4th of July. Trump vai discursar em frente ao famoso Lincoln Memorial, num evento chamado “Uma Saudação à América”. O Presidente diz mesmo no Twitter que será “um dos maiores eventos na História de Washington”.

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019