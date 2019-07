GNR impede homem de asfixiar mulher em Santiago do Cacém

Um homem foi detido em flagrante delito a asfixiar uma mulher, em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, na passada segunda-feira, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Um militar da GNR, que se encontrava fora de serviço e perto da casa onde ocorreu o crime, ouviu os gritos e os pedidos de socorro da mulher e deslocou-se até à casa, impedindo que o agressor asfixiasse a vítima de 34 anos.

O homem, de 20 anos, que era conhecido da vítima foi encaminhado para o posto da GNR, onde ficou detido por ordem do Ministério Público, até ser presente, no mesmo dia, a 1.º interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Setúbal, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar com a vítima.

