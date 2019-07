Histórico: João Sousa vence Cilic e iguala melhor participação de sempre em Wimbledon

À terceira foi mesmo de vez: depois de ter ficado na primeira ronda de Wimbledon em 2017 e 2018, após os dois triunfos em 2016 que eram o seu melhor resultado no All England Club, João Sousa fez esta quinta-feira história na relva britânica, vencendo no seu segundo encontro o croata Marin Cilic, 13.º cabeça de série do torneio, em três sets (triplo 6-4).

Com este triunfo, o vimaranense igualou a chegada à terceira eliminatória de 2016, quando derrotou o russo Dmitry Tursunov (3-6, 7-6, 4-6, 6-3 e 7-5) e o americano Dennis Novikov (6-4, 6-4, 3-6 e 6-4) antes de perder de seguida com o checo Jiri Vesely por 6-2, 6-2 e 7-5. Também em 2014 e 2015 o português tinha caído sempre na partida inaugural do torneio.

Na próxima ronda, o português irá defrontar o britânico Daniel Evans, que ganhou também esta quinta-feira ao georgiano Nikoloz Basilashvili também em três sets, com os parciais de 6-3, 6-2 e 7-6.

