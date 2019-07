“Jardim de Verão” na Gulbenkian regressa com Camané, Lura e Miguel Xavier

O “Jardim de Verão” vai regressar a Lisboa na última quinzena de julho com 17 propostas ligadas à música e à palavra na sede da Fundação Calouste Gulbenkian, anunciou esta quinta-feira a organização.

Nos dois últimos fins de semana de julho, o evento irá regressar para todos os públicos, com DJ, o fado de Camané e de Miguel Xavier, atuações do Coro e da Orquestra Gulbenkian, Dom Robertos, artes circenses e jazz.

Também serão apresentadas leituras encenadas de cartas escritas, nos anos 1940, por Calouste Gulbenkian, o mecenas e empresário arménio que escolheu Portugal para deixar o seu legado.

O programa de cada dia começa com DJ e acaba sempre com um concerto, numa programação que irá espalhar-se por vários espaços, desde o “Jardim das Ondas”, o anfiteatro ao ar livre e o grande auditório da Gulbenkian.

Entre os novos valores artísticos estarão Miguel Xavier, um jovem fadista de 23 anos que canta, acompanhado à guitarra por Miguel Amaral, num espetáculo encenado por Ricardo Pais.

A quarta edição de “Jardim de Verão” também apresentará Camané, pela primeira vez, no grande auditório, acompanhado pela Orquestra Gulbenkian. O Coro Gulbenkian, dirigido por Jorge Matta, vai desafiar o público a participar no concerto, cantando músicas de Cole Porter, e outros criadores, seus contemporâneos, como George Gershwin.

A cantora Lura convidará Sara Tavares para um concerto de morna, Sahar Mohammadi e Haïg Sarikouyoumdjian, com música da Arménia e do Irão, e os Naghash Ensemble, que trazem a Lisboa uma meditação musical, entre o folk e a música clássica, sobre a relação do Homem com Deus.

O programa começa a 20 julho com o DJ Tiago Santos, às 14h30, terminando às 21h30 com o fado de Miguel Xavier, e prossegue a 21 de julho, à mesma hora, com a DJ Lady G. Brown e finda com o Coro Gulbenkian.

O “Jardim de Verão” prossegue depois a 26 julho, com a Orquestra Gulbenkian e Camané, a 27 julho, com Lura e Sara Tavares, e termina a 28 de julho, com “Songs of Exile”, um concerto dos Naghash Ensemble.

