Marcos Freitas nos oitavos de final no Open da Coreia do Sul em ténis de mesa

O português Marcos Freitas apurou-se esta quinta-feira para os oitavos de final do Open da Coreia do Sul de ténis de mesa, ao bater o sul-coreano Sangsu Lee, por 4-3.

Frente ao 14.º jogador do mundo, a disputar um torneio em casa, o praticante luso esteve a perder por três vezes, mas conseguiu dar a volta e assegurar a passagem ao quadro de 16 últimos competidores.

O 30.º jogador do ranking ITTF entrou a perder por 11-8, respondendo com um triunfo pela mesma margem no segundo jogo, perdendo depois por 11-6, antes de voltar a vencer por 11-7, a mesma margem que Lee obteve para se colocar a vencer por 3-2.

Freitas salvou o encontro ao vencer por 11-8, antes de triunfar por 11-7 na ‘negra’ e de seguir para os ‘oitavos’, ronda em que vai defrontar o chinês Wang Chuqin, 71.º jogador mundial, em encontro marcado para sexta-feira.

Continuar a ler