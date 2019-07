“Nunca se rendam”: Ronaldo deixa miúdos em extâse numa escola de Singapura

Cerca de 1000 crianças da Escola primária de Chongzheng, em Singapura, receberam Cristiano Ronaldo na manhã desta quinta-feira em perfeito êxtase. O craque português distribuiu abraços, camisolas e chuteiras, tendo ainda respondido às perguntas de seis alunos.

Durante a conversa, o jogador de 34 anos recordou a infância humilde que viveu na Madeira e como tudo mudou quando foi para a Academia do Sporting, aos 12 anos. “Venho de uma família muito humilde mas que sempre me deu oportunidades. Os meus pais disseram-me ‘se queres uma coisa vai atrás dela'”.

It was a fun time meeting these kids at the Singapore Olympic Foundation – Peter Lim Scholarship event! Follow your dreams and never give up!???????????????? pic.twitter.com/qb164DPS76

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 4, 2019