O Fiat 500 faz 62 anos. E levaram-no às alturas

Lingotto, a emblemática construção que marca a paisagem de Turim desde 1923 e que ainda hoje é apreciada pela sua modernidade, foi em tempos uma fábrica da Fiat. Com uma particularidade: o topo do edificio que mereceu os mais rasgados elogios de Le Corbusier acolhe uma pista de testes. E foi para lá, para o terraço no topo do Lingotto, que ontem à noite rumaram os empregados de Mirafiori e 500 clientes. O objectivo desta incursao nocturna foi cumprido, com os Fiat 500 que integravam a comitiva das celebrações a desenharem nas alturas a mensagem que toda a Itália festeja: “#Happy Birthday 500”.

“Parabéns à viatura mais amada de Itália e também muito amada em toda a Europa”, declarou o responsável das marcas Fiat e Abarth para a região EMEA, Luca Napolitano. Segundo ele, a prova do “afecto que as pessoas têm pelo 500” consubstancia-se em números. “Com 6 milhões de unidades vendidas ao longo do tempo e mais de 2 milhões de unidades do modelo renovado em 2007, o Fiat 500 é o líder europeu no segmento das viaturas citadinas e o recordista de vendas da FCA nos últimos dois anos”, realçou.

As celebrações do 62.º aniversário do Fiat 500 envolveu um total de 100 veículos, incluindo um raro 500 Cappellini de 2007, o 500 Blackjack de 2010 e o 500C Twin Air de 2011, passando ainda por exemplares de edições especiais, como o Abarth 695 Tributo Ferrari de 2009, o 500C by Diesel de 2010 e, claro, a nova série comemorativa 500 120th deste ano.

