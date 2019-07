Pedido do medicamento para bebé Matilde será agilizado “com a maior brevidade possível”

Os pais de Matilde, a bebé com atrofia muscular espinal que precisa de dois milhões de euros para um medicamento que a pode salvar, confirmaram que estiveram reunidos com o responsáveis do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, durante a manhã desta quinta-feira e que “foram informados que estão a agilizar o pedido do fármaco zolgensma com a maior brevidade possível”.

Numa publicação feita ao início da tarde na página oficial da campanha no Facebook, confirma-se que Matilde passou bem a noite e “continua a recuperar bem”, iniciando esta quinta-feira a “tosse assistida” para ajudar a limpar as secreções.

Os pais da bebé esclareceram ainda que não têm “qualquer tipo de informação” relativamente a outras questões, afirmando ainda que têm um compromisso com todos os seguidores daquela página destinada a angariar o valor necessário para o medicamento. “Serão informados em tempo real assim que houver mais informações”, escreveram na mensagem.

Esta quarta-feira, recorde-se, o presidente do Conselho Diretivo da Autoridade do Medicamento referiu que ainda não chegou nenhum pedido de autorização especial (AUE) do medicamento para Matilde. Quando este pedido chegar, acrescentou Rui Santos Ivo, a informação é avaliada e será tomada uma decisão.

“Estamos a recolher informação sobre este caso, que se rodeia de uma maior complexidade, sendo que até agora não recebemos esse pedido”, referiu o responsável, que revelou que o Infarmed “tem estado a articular com a ministra da Saúde e os secretários de Estado da Saúde” em relação ao caso de Matilde. A equipa médica responsável por Matilde terá estado a aguardar que o seu estado de saúde estabilizasse.

Quando esta equipa formular um pedido de autorização especial para utilizar um medicamento que ainda não foi introduzido em Portugal, o Infarmed dará uma resposta num curto prazo, garantiu ainda o responsável. Caso seja aceite, será o Estado a pagar na totalidade o valor do medicamento.

