PSP e congéneres italiana, francesa e espanhola em ações de patrulhamento conjunto

A PSP e as suas congéneres italiana, espanhola e francesa iniciaram no fim de semana ações de patrulhamento conjunto, em especial em zonas turísticas, para apoiar a segurança de cidadãos estrangeiros de férias em Portugal e vice-versa.

Em comunicado, a PSP adianta que desde domingo e até 7 de julho estão a decorrer patrulhamentos conjuntos nas cidades italianas de Roma e Florença.

Em Portugal, o patrulhamento conjunto entre a PSP e a Polizia di Stato (polícia italiana), vai decorrer entre segunda-feira e 16 de julho em Lisboa (incluindo no festival de música NOS Alive), com a presença de dois polícias italianos. No Porto, a PSP vai contar com a presença de dois polícias italianos de 19 a 26 de agosto.

Desde terça-feira e até 31 de julho, dois polícias portugueses realizam patrulhamento conjunto com a Polícia Nacional francesa (Police Nationale Française) em Versalhes e de segunda-feira a 16 de julho outros dois estarão em Paris.

Por outro lado, está prevista, em Portugal, a realização de uma ação de patrulhamento conjunto entre a PSP e Polícia Nacional francesa, entre terça-feira e 16 de agosto, em Olhão.

No que diz respeito a Espanha, serão realizados patrulhamentos conjuntos no país vizinho, entre a PSP e o Cuerpo Nacional de Policía de Espanha (CNP) em Santiago de Compostela, entre 16 e 27 de julho e em Vigo de 1 a 13 de agosto.

Os patrulhamentos conjuntos, ao abrigo do programa “Comissárias Europeias”, tiveram início na Páscoa de 2012.

A PSP, na Páscoa de 2012, no âmbito da Operação de Segurança junto dos cidadãos estrangeiros de férias em Portugal durante aquela época do ano, convidou o CNP para fazer patrulhamentos conjuntos em Lisboa, com o objetivo de dar apoio a cidadãos espanhóis.

No âmbito do Acordo de Cooperação em matéria Policial e Aduaneira rubricado por Portugal e Espanha, a PSP passou a convidar, de forma regular, o CNP para ações de patrulhamento conjunto, em especial em zonas turísticas, para apoiar a segurança e promover a proximidade policial com os cidadãos nacionais e espanhóis.

Desde então, a parceria entre a PSP e o CNP teve várias iniciativas, com deslocações de polícias da PSP a território espanhol e vice-versa.

Em Portugal têm sido operacionalizados estes patrulhamentos conjuntos em Lisboa, Cascais, Oeiras, Porto, Faro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Elvas, Leiria, Peniche, Alcobaça, Nazaré, Vila Real, entre outros.

No âmbito da cooperação internacional e através de parcerias estratégicas, Portugal estabeleceu protocolos semelhantes com França e Itália, no sentido de permitir que elementos da Polizia di Stato (Itália) e a Police Nationale Française (França) se desloquem a Portugal para integrar ações de policiamento conjunto.

Estas ações/patrulhamentos conjuntos visam auxiliar o contacto entre os polícias portugueses e os milhares de cidadãos de Espanha, França e Itália que visitam Portugal.

De igual forma, estas parcerias permitem que os polícias portugueses se desloquem a França e Itália para apoiar as forças de segurança locais e permitir que os cidadãos portugueses no estrangeiro tenham um melhor atendimento, maior apoio e acompanhamento policial.

