Sismo de magnitude 6.4 registado no sul da Califórnia

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter foi registado esta quinta-feira no estado norte-americano da Califórnia. De acordo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que monitoriza os sismos no país, a origem do terramoto deu-se a 8,7 quilómetros de profundidade em Searles Valley, cerca de 240 quilómetros a nordeste de Los Angeles. Eram 10h33 locais (18h33 em Lisboa) quando o sismo foi sentido.

O sismo ocorreu a uma distância considerável da Falha de Santo André, uma falha tectónica onde duas placas (a do Pacífico e a norte-americana) roçam uma na outra levando à grande acumulação de energia nas rochas. O estado da Califórnia está habituado a eventos como este, ainda que com menos magnitude. O sismo desta tarde é o maior de que há registo desde 1989, ano em que 63 pessoas morreram depois de um terramoto de 6,9 ter roturado o chão ao longo de 40 quilómetros em Loma Prieta.

Até ao momento não há informações sobre danos ou vítimas. Após o sismo foram registadas quatro réplicas de magnitude inferior: 4.7, 3.5, 3.8 e 4.2. A CNN relata que alguns edifícios tremeram durante alguns segundos e o Aeroporto de Los Angeles já veio garantir que não foram registados quaisquer danos e que os serviços decorrem com normalidade.

Nas redes sociais começam a chegar alguns testemunhos. A realizadora Ava DuVernay referiu que este foi o sismo mais longo que sentiu.

Been living in Los Angeles all my life. That was the longest earthquake I’ve ever experienced. Not jerky. Smooth and rolling. But it was loooong. It was so long I thought for the first time ever “Is this the big one?” Damn. Respect Mother Nature. She’s the boss.

— Ava DuVernay (@ava) July 4, 2019