Sócrates diz que foi pressionado pela Sonae para interceder na OPA à PT

O antigo primeiro-ministro José Sócrates, acusado de 31 crimes no âmbito da Operação Marquês, voltou a afirmar que foi pressionado pela Sonae para interceder na Operação Pública de Aquisição (OPA) à PT, quando era governante. A versão de Sócrates, difundida pela TVI, é feita num conjunto de respostas que o antigo primeiro-ministro vai enviar “ainda hoje” à comissão parlamentar de inquérito à Caixa — e a que a estação de televisão “teve acesso”. Porém, já tinha sido feita em 2017, num artigo de opinião publicado no Diário de Notícias.

De acordo com a versão que Sócrates de novo apresenta, o antigo líder do Partido Socialista recebeu um telefonema “dias antes da Assembleia Geral que decidiu a OPA”, segundo a TVI. Não foi, garante Sócrates, Ricardo Salgado quem ligou — o antigo primeiro-ministro diz que nunca falou com o antigo líder do Grupo Espírito Santo (GES) sobre a Oferta Pública de Aquisição à PT. Foi a Sonae que fez pressão, garante Sócrates.

Sim, houve pressões sobre o Governo, mas vieram da Sonae — e tenho testemunhas do que afirmo. O presidente do Conselho de Administração da Sonae, Dr. Paulo Azevedo, telefonou-me pedindo expressamente a intervenção do Governo para que a CGD votasse a favor da Sonae. Reafirmei, nesse telefonema, a nossa posição de neutralidade”, escreveu Sócrates, numa resposta a que a TVI teve acesso.

O antigo líder socialista garante ainda nunca ter recebido “do grupo BES, nem da empresa Lena ou de qualquer outra empresa, qualquer quantia monetária ou outro qualquer bem, como vergonhosamente os deputados do PSD me perguntam, sabendo que a pergunta me ofende e sem terem nenhuma razão para o fazer que não seja seguir o que é sugerido pelo Ministério Público“, aponta a TVI.

Em 2016, o líder histórico da Sonae, Belmiro de Azevedo, tinha acusado José Sócrates de interferir na proposta da Sonae para a aquisição da PT, dando indicações ao Conselho de Administração da CGD para votar contra a proposta.

Na Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, o antigo presidente do BCP, Filipe Pinhal, afirmou: “É indesmentível que o Governo – todo o governo, não apenas José Sócrates – tinha enorme influência na CGD e no BES.” E acrescentou acreditar que o antigo primeiro-ministro teria influenciado Joe Berardo a reforçar a sua posição no BCP, com recurso a financiamento da Caixa Geral de Depósitos. Sócrates descreveu as acusações como “pura e velhaca maledicência”.

José Sócrates foi acusado pelo Ministério Público na Operação Marquês da alegada prática de três crimes de corrupção passiva de titular a cargo político, 16 crimes de branqueamento de capitais, nove crimes de falsificação de documento e três crimes de fraude fiscal qualificada.

