Startup portuguesa de fisioterapia quer contratar 50 pessoas para expandir para os EUA

A Sword Health, tecnológica portuguesa que criou primeiro sistema de fisioterapia digital, quer contratar pelo menos 50 pessoas em Portugal para expandir para os Estados Unidos. A startup pretende contratar programadores e vários tipos de engenheiros, bem como profissionais para as áreas jurídica e de marketing em Portugal. Para os Estados Unidos o foco está no recrutamento de profissionais para operações, vendas e equipas clínicas.

o“Estamos num processo de rápido crescimento e de expansão internacional e queremos reforçar a equipa para acompanhar este momento e preparar o futuro. Queremos atrair, recrutar e trabalhar com os melhores talentos, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, e pretendemos continuar a contratar nos próximos anos”, afirma em comunicado Virgílio Bento, fundador e presidente da SwordHealth.

A startup que criou o primeiro sistema de fisioterapia digital alia um sistema de inteligência artificial a equipas clínicas humanas. Com este terapeuta digital, a Sword leva a fisioterapia a casa dos pacientes e há uma equipa clínica (fisioterapeutas e médicos) que prescreve, avalia, valida e supervisiona de forma remota todo o programa terapêutico.

No início do ano, a startup portuguesa fechou uma ronda de investimento no valor de 7 milhões de euros, liderada pela Khosla Ventures e apoiada por outros businessangels (investidores particulares). O objetivo do Terapeuta Digital da Sword é o de reduzir os custos com a saúde para metade.

A Sword Health foi fundada em 2015 por Virgílio Bento, quando depois do acidente de viação do seu irmão percebeu que existia uma lacuna entre a procura por fisioterapia e a capacidade de a realizar. Ao todo, a empresa já recebeu um financiamento de 15 milhões de dólares (cerca de 13,27 milhões de euros).

