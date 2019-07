Três filmes para ver esta semana

“Petra”

Este é o segundo filme do realizador catalão Jaime Rosales a chegar a Portugal, depois de “A Solidão” (2007). Petra (Bárbara Lennie) é uma pintora que nunca conheceu o pai e está convencida que ele é Jaume Navarro (Joan Botey), um famoso artista plástico, em casa do qual se consegue imiscuir, a pretexto de fazer uma residência artística. E vai descobrir que Jaume é um monstro de egoísmo e insensibilidade, que só liga ao dinheiro e ao seu prazer, desprezando e destratando quem o rodeia, da mulher e do filho aos empregados. Nas mãos de um Pedro Almodóvar, “Petra” seria um melodrama arrebatado e intenso. Jaime Rosales aspira à tragédia e vai no sentido oposto, só que o filme redunda distante, emocionalmente seco, telenovelesco e algo presunçoso.

“Segunda Vida”

Fabrice Luchini interpreta, nesta fita de Hervé Mimran, Alain Wapler, um poderoso, egocêntrico e ocupadíssimo executivo que sofre um AVC que lhe afeta a fala e a voz. Alain vai ter que fazer uma exigente terapia, rever toda a sua vida, meter a mão na consciência e tomar em maior consideração a família e os que o rodeiam. Inspirado no livro autobiográfico de Christian Streiff, ex-presidente da Airbus e da PSA Peugeot Citroën (que disse não se reconhecer na personagem “arrogante” do filme), “Segunda Vida” é uma comédia dramática pesada de boas intenções. de moralismo a metro e de lugares-comuns das histórias de “redenção pessoal”, que desperdiça o talento de Luchini e de Leïla Bekhti, esta no papel da terapeuta da fala de Alain.

“Homem-Aranha: Longe de Casa”

No nova aventura do Homem-Aranha, Peter Parker (Tom Holland), MJ (Zendaya) e outros colegas do liceu vão em viagem à Europa. Chegados a Veneza, manifesta-se uma criatura gigante feita de água que ameaça arrasar a cidade, e surge também um novo super-herói que a vem combater, Mysterio (Jake Gyllenhaal). Há quatro monstros, os Elementais, vêm de uma Terra paralela, que destruíram, para agora atacar a nossa, e da qual Mysterio é o único sobrevivente. Nick Fury (Samuel L. Jackson) está a dar apoio a Mysterio e quer que Peter esqueça as férias e MJ, vista o uniforme de Homem-Aranha e os venha ajudar a derrotar os Elementais. “Homem-Aranha: Longe de Casa” foi escolhido como filme da semana pelo Observador, e pode ler a crítica aqui.

