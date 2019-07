Trump acusa China e Europa de manipulação de moeda

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou esta quinta-feira a China e a Europa de jogarem “um grande jogo de manipulação da moeda” para competirem com o seu país, salientando que os norte-americanos devem igualar esse esforço.

Numa mensagem na rede Twitter, Donald Trump frisa que os Estados Unidos devem agir.

“A China e a Europa estão a fazer um grande jogo de manipulação de moeda e a injetar dinheiro nos seus sistemas para competirem com os Estados Unidos. Temos de igualar ou continuar a ser totós que se sentam e olham educadamente enquanto outros países continuam a jogar seus jogos, como fizeram durante tantos anos”, refere na mensagem.

China and Europe playing big currency manipulation game and pumping money into their system in order to compete with USA. We should MATCH, or continue being the dummies who sit back and politely watch as other countries continue to play their games – as they have for many years!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019