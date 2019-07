Trump avisa Rouhani: “Tenham cuidado com as ameaças, Irão”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou o Irão de que não deve fazer “ameaças” aos EUA, referindo que estas podem vir a “morder como nunca”.

Donald Trump reagiu assim ao aviso do Presidente do Irão, Hassan Rouhani, que disse que a partir de 7 de julho passará a enriquecer urânio para lá do limite de 3,67%, caso não houvesse um regresso ao acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irão e outros seis países, além da União Europeia. “Vamos aumentar o nível de enriquecimento de urânio para lá de 3,67% tanto quanto quisermos, tanto quanto necessário, tanto quanto for preciso”, disse Hassan Rouhani.

Perante esta tomada de posição de Teerão, Donald Trump recorreu ao Twitter para dizer ao Irão: “Tenham cuidado com as ameaças, Irão. Elas podem voltar atrás e morder-vos como ninguém alguma vez mordeu!”.

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019