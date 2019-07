Woody Allen estreia-se no La Scala de Milão com ópera de Puccini

O realizador norte-americano Woody Allen vai apresentar, no sábado, no Teatro alla Scala de Milão, em Itália, uma adaptação de “Gianni Schicchi”, de Puccini, revelou a instituição cultural.

Esta será uma estreia de Woody Allen num dos mais relevantes palcos mundiais dedicados à produção lírica, com uma adaptação daquela comédia de Puccini, que já tinha apresentado em 2015 em Los Angeles, Califórnia.

O espectáculo, que terá seis récitas até ao dia 19, contará com interpretação dos alunos da Academia do La Scala, sob a direção do maestro húngaro Adam Fischer, e ainda com o barítono italiano Ambrogio Maestri, no papel de Gianni Schicchi.

“O que mais gosto é que esta é uma obra curta e cómica, porque julgo que não seria capaz de dirigir uma ópera completa. Dura apenas uma hora e senti que podia tentar. É uma peça divertida e sinto-me mais confortável em fazer algo cómico”, afirma Woody Allen, num vídeo divulgado pelo La Scala.

O realizador norte-americano, de 83 anos, tem estado a preparar a rodagem de um novo filme, a iniciar este mês em San Sebastian, Espanha, ainda sem título, com Gina Gershon e Christoph Waltz no elenco.

