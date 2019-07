12 Praias secretas no Alentejo para descobrir de Jeep Renegade

Brejo Largo

Fica colada, a sul, à praia do Cavalo, mas para praia secreta já tem uma legião de conhecedores admirável. O acesso faz-se, essencialmente, pela mesma estrada da vizinha equídea, sendo que a viragem em direção ao mar acontece mais cedo.

Machados

Também já foi bem mais secreta, antes de artigos como este. Acede-se pela estrada de terra batida – passa junto a estufas – que sai junto ao Monte Carvalhal da Rocha em direção ao mar. Se a passagem estiver aberta, aproveite. Se não estiver, deixe o Renegade e vá a pé.

Cão

Esta pequena praia a norte do Cabo Sardão só existe na maré vazia. Para lá chegar, saia da aldeia de Cavaleiro para oeste, pela estrada que vai dar à praia homónima. Depois, siga os trilhos na falésia – de Renegade ou a pé – e conte as praias. A do Cão é a terceira.

Cavalo

O areal é bem pequeno, mas o mais provável é encontrá-lo vazio mesmo no pico da época alta. Pode aceder-lhe saindo da Longueira em direção a norte, virando a oeste na primeira estrada de areia depois do campo de futebol.

Angra do Cozinhadouro

A sul de Vila Nova de Milfontes, a Angra do Cozinhadouro é uma pequeníssima praia selvagem acessível por trilhos de terra batida com ligação à N393, logo a seguir à saída para o hotel rural Moita Mar. Não há que enganar, o ponto cardeal a seguir é só um: Oeste.

Pinheirinho

Na N261, a meio caminho entre os Brejos da Carregueira de Baixo e Melides, existe uma saída alcatroada à direita, com dois muros brancos. Siga por essa estrada, que às tantas se transforma em terra batida. Ative o modo todo o terreno do Renegade, leve-o até à duna e voilà.

Areias Brancas

Também há quem lhe chame Fonte do Cortiço. Não é propriamente uma praia secreta, mas é menos concorrida do que as demais da zona, porque o acesso se faz por uma estrada de areia. Mas para o Renegade – e citando um famoso treinador de futebol – isso são peaners.

Areão

Seguir o rasto do lixo não é a recomendação que se espera ler quando o assunto são praias. Mas é o que tem de fazer para chegar à chamada praia do Areão. Siga as placas da ETAR de Ribeira de Moinhos e entre no caminho de terra batida que leva até às dunas.

Nascedios

É a vizinha desconhecida da praia do Malhão. O acesso faz-se pelo parque de estacionamento desta, tomando o caminho que segue para norte até encontrar um descampado onde deixar o carro. Depois, basta seguir a pé o trilho pela duna até ao areal.

Burdo

Tempo de o JEEP Renegade fazer jus ao nome: o caminho para a praia do Burdo vai testar a paciência do condutor e a tração integral do veículo. Siga os trilhos a sul da praia do Malhão, durante cerca de dois quilómetros, até encontrar a reentrância na falésia correspondente.

Malha da Costa

É a praia que fica entre o empreendimento de Soltróia e a Comporta. Para aceder, basta parar o carro na berma da N253, e desbravar as dunas em direção ao mar. Apesar de o Renegade ser menino para conseguir alcançar o areal, faça-o a pé, é mais ecológico.

Brejos

Está deserta praticamente todo o ano. Para lá chegar tem duas hipóteses: ou deixa o carro na aldeia dos Brejos da Carregueira de Baixo e vai a pé, ou pode avançar ao volante por entre arrozais até onde os trilhos o permitirem. Quando vir a duna, estacione – já cheira a mar.

Saiba mais em www.jeep.pt

Conteúdo produzido pelo Observador Lab. Para saber mais, clique aqui

Continuar a ler