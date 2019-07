Benfica-Porto na 3.ª jornada e Sporting-Benfica a fechar a primeira volta. Já há calendário para a época 2019/20

Já são conhecidos os primeiros jogos da liga de futebol portuguesa para a época 2019/2020. O Palácio da Bolsa, no Porto, recebeu esta sexta-feira o sorteio das competições profissionais da Liga de Clubes e ficou-se a saber que o primeiro clássico da primeira liga portuguesa vai ser entre Benfica, atual detentor do título nacional, e FC Porto logo na 3.ª jornada, em agosto.

Em relação à primeira jornada do campeonato, que arranca no dia 10 de agosto, o Benfica vai receber o Paços de Ferreira no Estádio da Luz. Já o FC Porto joga fora com o Gil Vicente e o Sporting vai defrontar o Marítimo, também fora. Há um Sporting-Sporting de Braga logo na 2.ª jornada, no fim de semana de 18 de agosto.

Logo na 3.ª jornada há o primeiro clássico: o Benfica mede forças com o FC Porto no Estádio da Luz, enquanto o Sporting vai a Portimão nessa jornada. Na 4.ª jornada há um Sporting de Braga – Benfica.

12 jornadas depois, voltará a haver jogos entre os três grandes. O FC Porto vai ao Estádio de Alvalade para defrontar o Sporting na antepenúltima jornada da primeira volta, agendada para o fim de semana de 5 de janeiro.

Na última jornada da primeira volta — a 17.ª — há um final que promete. O Sporting vai medir forças em casa com o Benfica, no fim de semana de 18 de janeiro. Nessa mesma jornada, o FC Porto recebe o Sporting de Braga.

Ao mesmo tempo, a cerimónia serviu também para entregar os prémios para os melhores da última temporada de 2018/19, que teve Benfica e Paços de Ferreira como campeões da Primeira e da Segunda Liga.

Liga NOS

Melhor Jogador do Ano: Bruno Fernandes (Sporting)

Melhor treinador: Bruno Lage (Benfica)

Melhor marcador: Seferovic (Benfica)

Golo do Ano: Jovane Cabral (Sporting)

Jogador Jovem do Ano: João Félix (Benfica)

Fair Play Jogador: Éder Militão (FC Porto)

Fair Play: Belenenses SAD

Onze do ano: Iker Casillas (FC Porto), Éder Militão (FC Porto), Mathieu (Sporting) , Grimaldo (Benfica), Alex Telles (FC Porto); Bruno Fernandes (Sporting), João Félix (Benfica), Hector Herrera (FC Porto) ; Seferovic (Benfica), Rafa (Benfica) e Marega (FC Porto)

O Onze do Ano da época 2018-19 eleito pelos treinadores e capitães da Liga NOS ????⚽️????

Qual seria a tua escolhal? ????#futebolcomtalento #LigaPortugal #LigaNOS pic.twitter.com/jm62S5lkI2 — Liga Portugal (@ligaportugal) July 5, 2019

Ledman Liga Pro

Melhor jogador: Luiz Carlos (Paços de Ferreira)

Melhor treinador: Vítor Oliveira (Paços de Ferreira)

Melhor marcador: Pires (Penafiel)

Jogador Jovem do Ano: Jota (Benfica)

Melhor Guarda-redes: Ricardo Ribeiro (Paços de Ferreira)

Fair Play Jogador: Rúben Freitas (CD Mafra)

Fair Play: Benfica B

Prémio Prestígio: Joaquim Oliveira

