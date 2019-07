Benfica vai processar Ana Gomes. “Façam favor”, diz ex-eurodeputada

O Benfica vai instaurar um processo judicial contra Ana Gomes. Em causa está um comentário feito pela ex-eurodeputada na rede social Twitter, a 27 de junho. Na resposta a um tweet sobre a transferência de João Félix, Gomes questionou se o negócio não se trataria de um “negócio de lavandaria”.

“A sua declaração foi objeto de significativa repercussão na imprensa nacional e estrangeira, gerando enorme indignação no Sport Lisboa e Benfica, nos membros dos seus órgãos sociais, sócios e adeptos”, declarou o clube, num comunicado publicado no seu site. Na opinião do Benfica, a “declaração em causa não configura um caso de mero exercício de liberdade de expressão” e tem como propósito “denegrir o nome” do clube.

No seu entender, o Benfica “tem por isso o dever, perante os seus sócios e adeptos, de solicitar, desta vez, a apreciação desta questão pelos órgãos constitucionalmente competentes para o efeito, os Tribunais, o que fará pela instauração de um processo através dos seus advogados”.

Não é a primeira vez que o clube admite processar a ex-eurodeputada. Em março, uma notícia do Diário de Notícias, que citava fonte oficial do Benfica, afirmava Ana Gomes ia ser alvo de uma queixa por alegadas “calúnias, falsas declarações e difamação” após ter defendido o hacker Rui Pinto e ter dito que Luís Filipe Vieira tinha “um passado de delinquência”.

Contactada pela TSF, Ana Gomes disse tem um único comentário a fazer à intenção do Benfica: “Façam favor”.

Continuar a ler