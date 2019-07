Cinco feridos em despiste de autocarro da Carris na Baixa de Lisboa. Trânsito condicionado no local

Um autocarro da Carris despistou-se esta sexta-feira na Rua da Prata, na Baixa de Lisboa, e provocou cinco feridos. O autocarro embateu ainda noutro carro e numa montra, avançou o Notícias ao Minuto. Fonte da PSP confirma ao Observador que o trânsito no local está condicionado.

Os cinco feridos, considerados ligeiros, foram transportados para o Hospital de São José. Entre os feridos estarão tanto passageiros como peões, confirmou o Observador junto de fonte policial. A mesma fonte prevê que o trânsito vai continuar condicionado nas próximas duas horas.

As causas do despiste são ainda desconhecidas. Elementos da divisão de trânsito da PSP estão no local a apurar os factos.

O autocarro embateu na montra da loja Conserveira.

No local estiveram uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), duas ambulâncias de suporte básico de vida e duas ambulâncias dos bombeiros.

Condicionamento de trânsito – Informamos que, devido a acidente rodoviário envolvendo um veículo pesado de passageiros, o trânsito na Rua da Prata encontra-se condicionado Procures alternativas e circule com precaução. — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) July 5, 2019

Em atualização

Continuar a ler