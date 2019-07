João Sousa e Leonardo Mayer eliminados na segunda ronda de pares de Wimbledon

O tenista português João Sousa e o argentino Leonardo Mayer foram eliminados esta sexta-feira na segunda ronda da variante de pares do torneio Wimbledon, terceiro ‘Grand Slam’ de 2019, ao perderem com os franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin.

A dupla luso-argentina foi batida em quatro ‘sets’ pelos 11.ºs cabeças de série do torneio londrino em relva, pelos parciais de 1-6, 7-5, 4-6 e 5-7, após duas horas e vinte e cinco minutos de confronto.

Com a eliminação em pares, a participação na prova britânica de João Sousa, 69.º classificado do ranking mundial, resume-se ao quadro de singulares, no qual vai disputar a terceira ronda frente ao britânico Daniel Evans, 61.º classificado da hierarquia da ATP.

