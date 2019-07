Obras de arte de Berardo já foram penhoradas

Os títulos da Associação Coleção Berardo, dona das obras de arte de Joe Berardo, já foram executados. De acordo com o Jornal Económico, que cita fonte próxima do empresário madeirense, estes “passaram de penhor para penhora, estando, neste momento, a decorrer o prazo para os devedores contestarem”.

Joe Berardo tem agora até 23 de setembro para contestar a penhora, que acontece cerca de dois meses depois de a Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco terem avançado com uma ação executiva sobre 100% dos títulos de participação dados pelo empresário como garantia dos créditos pedidos para comprar ações.

Esta ação deu entrada no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a 20 de abril, com o objetivo de executar a dívida do empresário, que ascende a 962 milhões de euros.

