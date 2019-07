Pedro Delgado Alves: “Unanimismo em torno da equipa nacional” provocou caso das viagens da Galp

“Esta ideia da equipa nacional, do unanimismo em torno da equipa nacional, depois gera uma indistinção das fronteiras de até onde é que tem de estar presente e o que é eventualmente gerador de um conflito de interesses”, entende Pedro Delgado Alves, vice-presidente da bancada do PS no Parlamento, que foi entrevistado na Rádio Observador, no programa Manhã 360.

O número de casos conhecidos no âmbito dos pagamentos pela Galp de viagens, refeições e bilhetes para jogos da selecção nacional no Euro 2016 (em que foram constituídos 18 arguidos) e noutros jogos de equipas portuguesas “traduzem isso mesmo”, considera. Mas agora, sublinha o deputado, essa questão está regulamentada: “Os padrões mudam e tornam-se mais exigentes e conclui-se que há uma mudança de paradigma”.

Pedro Duarte Alves afirma que o "unanimismo" à volta da equipa de Fernando Santos gerou caso Galpgate

O deputado entende que, aos poucos, haverá uma mudança de atitude não só dos responsáveis políticos (que têm a questão enquadrada legalmente), mas também por parte de quem oferece prendas. “A partir do momento em que começamos a ter estas questões — e que passamos a ter códigos de conduta e que o valor da oferta pode ser um fator relevante — muitas vezes as próprias entidades ofertantes também o deixarão de fazer”, acredita o deputado. “O que acontece em países que têm esta prática há muitos anos é [que têm em conta] o constrangimento potencial”.

Caso das moradas dos deputados teve “corte a direito”

No caso dos subsídios atribuídos aos deputados, que geraram polémica depois de terem sido noticiados abusos, Pedro Delgado Alves reconhece que a medida é “um corte a direito”, mas considera que a solução que foi aprovada permite mais clareza.

“Havendo ruído em torno da matéria, havendo pessoas que abusaram desta circunstância, a opção que se toma é muito mais de corte a direito e de opção por uma única identificação, que é a que consta do cartão de cidadão, ao arrepio daquilo que era o parecer da PGR e a posição da auditoria jurídica”, afirma o deputado à Rádio Observador.

As declarações de Pedro Delgado Alves surgem depois de ter sido discutido esta quinta-feira o segundo pacote de medidas no Parlamento para o reforço da transparência.

Os deputados querem que o novo código de conduta dos deputados, o estatuto da entidade da transparência (responsável pela fiscalização da transparência das obrigações declarativas) e o documento relativo às designações e nomeações para gabinetes, administração pública e empresas públicas estejam prontos para entrar em vigor no início da próxima legislatura, depois das eleições de outubro.

Estes documentos serão acompanhados do primeiro pacote da transparência, que inclui o estatuto dos deputados; o regime de incompatibilidades, impedimentos e obrigações declarativas junto da futura entidade para a transparência a criar na dependência do Tribunal Constitucional; e o regime do ‘lobbying’.

Questionado ainda sobre a constituição de Azeredo Lopes como arguido esta quinta-feira, o vice-presidente da bancada do PS preferiu não tecer considerações, porque “é um processo judicial e é preciso respeitar as diferentes esferas de atuação”, mas lembra que esta matéria “foi objeto de intenso escrutínio de uma comissão parlamentar de inquérito”, que terminou esta semana, e que há agora “uma qualificação de factos que o Ministério Público prefere fazer de forma diferente”. É preciso “aguardar qual será o desfecho das fases seguintes”, diz ainda.

