Pedro Delgado Alves vai estar na Rádio Observador esta sexta-feira

Um dia depois de ter apresentado no parlamento os projetos de lei do PS para o reforço da transparência na vida pública, Pedro Delgado Alves explica as medidas esta sexta-feira na Rádio Observador. O deputado vai estar no programa Direto ao Assunto, a partir das 8h30.

O vice-presidente da bancada socialista no parlamento apresentou três projetos — o código de conduta dos deputados, a criação da entidade para a transparência e as regras para as nomeações governamentais, na sequência do caso “familygate”. Delgado Alves sublinhou que pretende ter toda a legislação pronta para entrar em vigor no inicio da próxima legislatura, após as eleições legislativas de outubro.

No total são sete os projetos de lei e dois projetos de resolução que estiveram em discussão na quinta-feira– a criação da entidade para a transparência, regras para as nomeações governamentais, o Códigos de Conduta para os deputados à Assembleia da República e alterações ao funcionamento da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap).

Pode ouvir aqui a entrevista em direto.

