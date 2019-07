Polémico busto de Tutankamon com 3.300 anos vendido por mais de 5 milhões de euros. Egito diz que peça foi roubada

Um busto com 3.300 anos do faraó egípcio Tutankamon foi vendido em leilão por mais de 4.7 milhões de libras (cerca de 5.2 milhões de euros), apesar de o Egito afirmar que a peça foi roubada na década de 1970.

A responsável pela venda foi a famosa casa de leilões Christie’s, em Londres e a notícia foi divulgada pela BBC. O Egito já tinha pedido à leiloeira para não vender a escultura. O ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio afirma que a peça terá sido roubada de um templo. Por sua vez, a Christie’s defende que a peça nunca esteve sob investigação e que o Egito nunca se interessou por ela.

A escultura mostra o jovem faraó que morreu com 19 anos a assumir a forma do deus egípcio Amen. A Christie’s divulgou a cronologia do busto, que se crê ter sido adquirido por um aristocrata alemão entre 1973 e 1974. A casa de leilões também lembra que a peça — feita de quartzo e com 28.5 centímetros — estava em exibição há vários anos.

“Percebemos que objetos históricos possam levantar discussões complexas sobre o passado. Mas, hoje, o nosso papel é trabalhar para continuar a oferecer um mercado transparente e legítimo”, escreve a Christie’s em comunicado, citado pelo The Guardian.

O busto de Tutankamon foi adquirido por um comprador anónimo. No momento do leilão, cerca de 20 pessoas fizeram um protesto silencioso à porta da casa de leilões. Exibiram cartazes com a frase “A História do Egipto não está à venda”.

