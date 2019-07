PSD propõe redução do IVA no gás e na eletricidade para 6% e reduz escalões do IRS

Na passada terça-feira Rio apresentou, numa conferência de imprensa em Lisboa, o cenário macroeconómico do PSD subjacente ao seu programa eleitoral, onde prometeu uma redução da carga fiscal no valor total de 3,7 milhões de euros até 2023. Esta tarde, na sede do partido no Porto, o líder social democrata apresentou as propostas das finanças públicas que o PSD irá aplicar caso seja Governo, onde garantiu menos impostos para as famílias com a redução do IVA de 23% para 6% do gás e eletricidade para o uso doméstico. “A estratégia é reforçar a classe média, pois foi a classe que mais sofreu com os cortes da troika”, justificou durante a conferência de imprensa. Rui Rio salientou ainda o facto de Portugal ser hoje “um dos países da União Europeia com a energia mais cara”. Menos 17% de IVA, representa uma redução de 14% no preço a pagar pelo consumidor, “uma medida que vale 500 milhões de euros”.

Apresentar ao Conselho Europeu a proposta de alargamento do regime de IVA de caixa para empresas com volume de negócios anual até dois milhões de euros, alargar para um milhão de euros de faturação anual o regime de IVA trimestral e alargar em 15 dias o prazo de pagamento de IVA para as empresas que pagam trimestralmente e para 20 dias para as empresas que pagam mensalmente foram outras das medidas apresentadas.

Para aliviar a carga fiscal das famílias, o IRS poderá baixar até 1200 milhões de euros até 2023. O líder laranja prometeu a redução de taxas nos escalões intermédios do IRS (do 3º ao 5º), o aumento das deduções das despesas com a educação, atualmente são de 30%, com o teto máximo de 800 euros, e um forte incentivo fiscal à poupança das famílias.

De forma a melhorar a competitividade das empresas, o PSD propõe uma redução gradual da taxa de IRC em quatro pontos percentuais na legislatura, passando de 21% para 17%. “É fundamental apoiar as empresas que exportam e que investem”, referiu Rio, acrescentado que esta redução gradual da taxa representa “cobrar menos 1600 milhões de euros às empresas”.

Reduzir o esforço fiscal das pequenas e microempresas, reorganizando o regime simplificado e alagando a aplicação da taxa reduzida do IRC; rever os benefícios e isenções fiscais às empresas, alagar o âmbito da aplicação do Regime de Dedução por Lucros retidos e Reinvestidos; incentivar o investimento produtivo através de créditos fiscais ao investimentos; aumento do prazo de reporte de prejuízos para 10 anos; reforço do regime fiscal de patentes e inovações e melhorar a condições previstas no Regime Fiscal de Apoio ao Investimento são algumas medidas em sede de IRC que equivalem a 300 milhões de euros alívio para as empresas. Rio reforçou ainda que estes incentivos para as empresas que se encontrem no interior serão mejorados. Para o presidente do PSD “são principalmente as pequenas e médias empresas que podem dar melhores empregos e melhores salários”.

No que diz respeito ao IMI, o partido pretende a redução a taxa mínima de 0,3% para 0,25%, o que se traduz em 1200 milhões de euros, bem como a eliminação do adicional ao IMI, o chamando imposto Mortágua, em 100 milhões de euros.

