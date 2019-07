Será este o rosto de Banksy?

Uma entrevista feita há 16 anos e esquecida desde então nos arquivos de um canal de televisão britânico pode ser a única a mostrar o rosto, ainda que parcialmente, de um dos artistas mais conhecidos do mundo. As imagens, captadas em 2003, mostram um jovem de cara tapada que explica chamar-se Banksy e esconder a sua identidade porque não é possível ser um graffitter e tornar o seu nome público. “As duas coisas não são compatíveis”, afirma.

As declarações foram recolhidas pelo jornalista Haig Gordon, correspondente do canal de televisão britânico ITV, em 2003, antes da inauguração da exposição Turf War, que tornou Banksy famoso. Foram recentemente descobertas por Robert Murphy, da mesma estação, que estava à procura de material sobre o artista de rua nos arquivos da ITV.

????"I disguise [myself] because you can't really be a graffiti writer and go public."

