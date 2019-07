Tancos. Ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes constituído arguido por causa do caso do ‘achamento’ das armas

O antigo ministro da Defesa José Alberto Azeredo Lopes foi constituído arguido na sequência da investigação relacionada com o caso Tancos. A informação foi avançada pela TVI 24 e entretanto confirmada pelo Observador.

Ao que o Observador apurou, Azeredo Lopes foi presente a um juiz de instrução criminal para ser ouvido na qualidade de arguido como alegado co-autor dos crimes de denegação de justiça e de prevaricação no chamado caso do ‘achamento’ das armas. Azeredo será o 23.º arguido do caso de Tancos, tendo também sido esta quinta-feira constituído com arguidos um técnico do laboratório ciêntifico da Polícia Judiciária Militar (PJM).

O inquérito criminal liderado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal está dividido em duas partes:

O roubo propriamente dito alegadamente efetuado por um grupo de nove arguidos liderados pelo ex-fuzileiro João Paulino. Há nove arguidos constituídos por estes factos, sendo que oito participaram no assalto. Uma boa parte destes alegados assaltantes estão em prisão preventiva ou domiciliária.

E o processo do achamento. O que é o achamento? Foi uma negociação ilegal entre a PJM e os suspeitos do roubo, com intermediação de vários guardas da GNR de Albufeira, para que estes entregassem as armas e explosivos roubados.

Foi precisamente nesta parte que Azeredo Lopes foi constituído arguido. Os investigadores suspeitam

Havia a suspeita de que o Governo estivesse a par disso. Há indícios de que, pelo menos, o chefe de gabinete do ministro da Defesa e o próprio Azeredo Lopes souberam das negociações alegadamente ilícitas que os investigadores da PJM tiveram com João Paulino, o líder do grupo de assaltantes. Essas negociações terão sido transmitidas ao então ministro Azeredo Lopes pelo coronel Luís Vieira, ex-diretor da PJM, e pelo major Vasco Brazão, líder da investigação da PJM ao assalto a Tancos.

O facto de Azeredo Lopes nada ter transmitido ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, está na origem da imputação dos crimes de denegação de justiça e de prevaricação feita esta quinta-feira pelo juiz de instrução criminal titular dos autos.

