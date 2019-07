Temperaturas chegam aos 30 graus no fim de semana, mas chuva pode continuar

Parece que é neste fim de semana que o verão se vai mesmo fazer sentir. E em particular nos distritos de Santarém, Évora e Beja que vão ter temperaturas acima dos 30 graus. No norte, o cenário é diferente, havendo possibilidade de chuva fraca nos distritos de Viana do Castelo e Braga.

Durante esta sexta-feira, as temperaturas não deverão ultrapassar os 29 graus, havendo possibilidade de chuva fraca a norte do Cabo Espichel até meio da manhã. Lisboa e Faro vão ficar-se pelos 24 graus. Quanto a temperaturas mínimas, as previsões apontam para registos entre os 13 e os 16 graus.

Para sabádo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anuncia uma “pequena subida da temperatura máxima”. Nos distritos do interior centro e alentejano os termómetros vão aproximar-se dos 30 graus, podendo mesmo superá-los— Santarém será o distrito mais quente no primeiro fim de semana do mês de julho, chegando aos 31 graus no sábado.

Em Faro e em Lisboa, vão registar-se máximas de 27 graus. No entanto estão previstos períodos de aguaceiros fracos na capital portuguesa. A ameaça de aguaceiros não abandona o país. O IPMA fala em “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral oeste durante a manhã”, nomeadamente entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo de Sines.

A previsão mantém-se semelhante para domingo, com a exceção de períodos de céu muito nublado no interior centro e sul até meio da tarde.

O aumento progressivo das temperaturas traz consigo o aumento do risco de incêndios. Os concelhos de Tabuaço, no distrito de Viseu, e Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, apresentam nesta sexta-feira um risco máximo de incêndio, segundo o IPMA.

O IPMA colocou também mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Vila Real e Bragança em risco muito elevado de incêndio.

