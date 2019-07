Trivium ft. Toy tornou-se real. “Coração não tem idade” versão metal motivou aplausos na Altice Arena

É talvez um dos maiores crossovers da História da música nacional. E esta quinta-feira os portugueses que estiveram na Altice Arena puderam testemunhá-lo em pleno palco. Toy foi o convidado especial da banda norte-americana Trivium no VOA — Heavy Rock Festival e juntos cantaram, claro, “Coração não tem idade”.

Trivium @ VOA Altice Arena com TOY Posted by António Freitas on Thursday, July 4, 2019

A relação entre Toy e a banda metal tem já vários meses. Matt Heafy, guitarrista e vocalista dos Trivium, fez uma versão de “Coração não tem idade”, um dos temas de Toy mais badalados. O músico português respondeu com uma cover da “Until the World Goes Cold”.

Os rumores de que o cantor poderia atuar ao lado de Trivium no VOA começaram então a surgir. Os portugueses pediram e os músicos fizeram a vontade. Eis que esta tarde, quando os Trivium tocavam o tema português, Toy foi chamado ao palco. A “improvável” junção resultou e os milhares de fãs que visitaram o festival de heavy metal responderam com aplausos.

Tonight we got to be Portuguese Popstars for a few minutes – Obrigado, Toy!! pic.twitter.com/iLWF174A3H — Paolo Gregoletto (@TriviumPaolo) July 4, 2019

Esta quinta-feira, subiram ainda ao palco do VOA as bandas Slipknot,While She Sleeps, Thormentor, Arch Enemy e os portugueses RASGO. Para sexta-feira, estão previstas as atuações de Slayer, Wako, Cane Hill, Moonspell, Gorija e Lamb of God.

Continuar a ler