A história de Sammy Lee Davis, o “verdadeiro Forrest Gump”

Sammy Lee Davis é um militar americano condecorado com a Medalha de Honra — a mais alta distinção militar norte-americana — depois de ter servido no Exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietname. E é também o homem que inspirou a personagem principal de “Forrest Gump”, o filme vencedor de seis Óscares (incluindo os de melhor filme, melhor realizador e melhor ator principal) que celebra 25 anos este sábado, recorda o USA Today.

Sammy Lee Davis esteve na festa de aniversário no National Mall, em Washington, onde o filme ia ser exibido, e falou sobre como “Forrest Gump” coincide tantas vezes com a sua própria história. Tanto que, agora que se reformou à conta dos ferimentos que sofreu com a guerra, o militar costuma mostrar partes do filme nas apresentações que faz nas escolas.

Segundo ele, a cena em que Forrest Gump recebe uma Medalha de Honra do presidente Lyndon Johnson foi retirado do vídeo da cerimónia em que Sammy Lee Davis recebeu essa mesma condecoração, mas o rosto do militar foi substituído pelo de Tom Hanks a interpretar Forrest Gump — um homem pouco inteligente mas com grande coração que lutou na Guerra do Vietname.

[o trailer de “Forrest Gump”:]

E as inspirações não acabam aí. Sammy Lee Davis foi baleado mais de trinta vezes nas costas e nas nádegas enquanto lutava na Guerra do Vietname, enquanto, no filme, Forrest Gump também fica ferido no traseiro. A coincidência mereceu um comentário do militar norte-americano, conta o USA Today: “Fui ferido no mesmo sítio que o Forrest Gump. Eles construíram muitas coisas à volta da minha história”.

É daqui que surge uma das cenas mais cómicas do filme — aquela em que Forrest Gump, ao comentar os ferimentos que sofreu durante a guerra com o presidente norte-americano, mostra a cicatriz no traseiro a Lyndon Johnson. Isto não aconteceu realmente quando Sammy Lee Davis se encontrou com o presidente dos Estados Unidos. No entanto, também houve momentos de humor entre os dois.

